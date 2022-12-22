Çavuşoğlu İsveç’i uyardı: Bülent Keneş kararı olumlu atmosferi zehirledi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İkili, görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Tobias Billstrom ve Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu’nun dediklerinden öne çıkanlar şöyle:

* Görüşmemizde NATO üyelik başvurusu önemli bir yer tuttu; İsveç ve Finlandiya’nın güvenlik endişelerini anlıyoruz.

* İsveç’in attığı adımları ve ilerlemeleri not ediyoruz; mevkidaşımın PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları olumlu ancak terör iltisaklı suçluların iadesi ve malvarlıklarının dondurulması konusunda somut gelişme yok. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmesi konusunda üçlü ahitnameye uygun ilave adımlar atılması beklentimiz. Atılan adımları yok saymıyoruz ama henüz atılması gereken çok adım var.

* Savunma sanayi firmalarımız bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Biz sizden imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede destek istiyoruz.

* Yeni hükümet terörle mücadele ve ahitnamenin yerine getirilmesi konusunda daha kararlı ve samimi.

* Aramızdaki müzakereler olumlu bir havada devam ediyor fakat (‘FETÖ’ süphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni) Keneş’in iadesinin reddi, bu olumlu atmosferi maalesef zehirledi.

İade etmemişti

İsveç mahkemesi üç gün önce, ‘FETÖ’ soruşturmasının firari şüphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi talebini reddetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la düzenlediği ortak basın toplantısında, “FETÖ’den İsveç’te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” demişti.

Billstrom’sa iki ülkenin terörizmle mücadelede ciddi bir işbirliği içinde olduğunu söyledi. Billstrom ülkesinin, Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı üçlü anlaşmanın tüm maddelerine yönelik somut adımlar attığını belirtti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.