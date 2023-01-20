İsveç büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu provokatif eyleme müsaade edilmemeli

İsveç’te, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında ‘Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemi’ne izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fotoğraf: AA

Danimarkalı İslam ve yabancı düşmanı ‘Stram Kurs’ partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni almıştı.

Aynı zamanda İsveç vatandaşlığı da bulunan Paludan’ın eylemde Kuran-ı Kerim yakma niyetini daha önceden ilan ettiği belirtiliyor.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Herrström’e, ‘açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin demokratik haklar kisvesi altında savunulamayacağı’ aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde de İsveçli büyükelçi, Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Erdoğan’ı hedef alan ‘kuklalı eylem’ nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.