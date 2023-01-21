Bahçeli’den İsveç’e kötü haber: NATO üyeliği Meclis’ten geçemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin bu şartlar altında İsveç’in NATO üyeliğini kabul edemeyeceklerini söyledi.

Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA

Danimarkalı İslam ve yabancı düşmanı ‘Stram Kurs’ partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni almıştı.

Aynı zamanda İsveç vatandaşlığı da bulunan Paludan’ın eylemde Kuran yakma niyetini daha önceden ilan ettiği belirtiliyor.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün, İsveç savunma bakanının bir hafta sonraki Türkiye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Devlet Bahçeli, bu şartlar altında İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edilemeyeceğini söyledi: “İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: Aziz Milletim Sıra Sende.”

İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: “Aziz Milletim Sıra Sende” — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 21, 2023

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin onayına ihtiyacı var.