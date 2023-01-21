Hulusi Akar, İsveç savunma bakanının Türkiye ziyaretini iptal etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma bakanının 27 Ocak’taki Türkiye ziyaretini iptal ettiklerini açıkladı.

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AA’nın aktardığına göre Akar, “Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” dedi.

Danimarkalı İslam ve yabancı düşmanı ‘Stram Kurs’ partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni almıştı.

Aynı zamanda İsveç vatandaşlığı da bulunan Paludan’ın eylemde Kuran yakma niyetini daha önceden ilan ettiği belirtiliyor.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin onayına ihtiyacı var.