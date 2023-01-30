Halka arz fırtınasının son altı ayı: Bazı hisselerde getiri yüzde 800’ü aştı

Borsa İstanbul’da son altı ayda halka arz edilen şirketlerin hisse değerleri yüzde 400 ila 800 arttı. Bu şirketlerin ulaştığı piyasa değerleri, aktif büyüklüklerini de katlıyor. Bu duruma karşı uzmanlar uyarıyor.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Borsadaki keskin düşüşlere rağmen halka arz edilen bazı şirket hisseleri sürekli tavan yaptı.

Borsada son altı ayda 19 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerin hissleri durmadan tavan yapınca yetkili kurumlar da gözlerini buraya dikti.

Geçen haftadan beri bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi. Geçen hafta başında Söke Un ve EYG GYO’dan sonra çarşamba günü Oncosem’e tedbir gelmişti. Cuma da Astor Enerji ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin hisselerine tedbir getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yakın kaynaklar bu hareketlerin arkasında plan olup olmadığının incelendiğini belirtti.

Halka arzların altı aylık performansı

Ekonomi gazetesinden Barış Erkaya’nın haberine göre son altı aydaki bu halka arz fırtınasında dönüm noktası Hidropar’da oldu.

Uzmanlar, Hidropar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmesine kadarki dönemde halka arz performansının BİST-100 endeksine kıyasla makul olduğunu belirtiyor.

Hidropar’ın 116 işlem gününde yüzde 883’e çıkan getiri performansının ardından Alfa Solar Enerji 53 işlem gününde yüzde 441 getiriye ulaştı. Bu oranlar son iki ayda daha da arttı. SDT Savunma’nın 18 işlem gününde artışı yüzde 276’yı buldu. Aynı gün halka arz edilen Oncosem’in artışıysa yüzde 403’ü aştı.

Söke Un (Değirmencilik) 12 işlem gününde yüzde 184’e ulaştı, Astor Enerji tavan gittiği sekiz seansta yüzde 94’lük getiri kaydetti.

Tablo: Ekonomi gazetesi

Ancak bu tablodaki bazı şirketlerin borsadaki değeri çok kısa sürede aktiflerinin 16 katına ulaştı. Borsada ilk günden bu yana işlem gören şirketlerin bazılarında bile bu durum görülmedi.

Örneğin Türkiye’nin en büyük ağır sanayi şirketlerinden 37 yıllık borsa geçmişine sahip Ereğli Demir-Çelik aynı dönemde yüzde 44 getiriye ulaştı. Şirket, 175 milyar TL’lik aktif büyüklüğünün sadece yüzde 78’i kadar piyasa değerine sahip.

Yani halka arz fırtınasındaki yükseliş, borsanın 37 yıllık tarihinde sık rastlanmayan bir durum.

Uzmanlar, buradaki fiyatlamaların sağlıklı olmadığını vurgulayarak yatırımcıları uyarıyor.