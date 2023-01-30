AKP’li belediye, ‘rant’a itiraz eden esnafı tehdit etmiş: ‘Biz devletiz, uğraşamazsınız’

AYŞEGÜL KASAP

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘kentsel dönüşüm’ adı altında yapılan ‘rant’a tepki gösteren esnaf “Sizin gibi anlaşmayanlar vardı bakın bugün ayakkabı boyuyorlar. Siz de aynı duruma düşersiniz” diye tehdit edildiğini söyledi.

Belediye esnafın dükkanına el koyarken ödeyeceğini söylediği fiyat metrekare başına 6 bin TL. Oysa aynı bölgedeki başka bir dükkanın metrekaresiyse 102 bin TL. Yani 17 kat daha fazla. Çok ciddi zarara uğrayacağını söyleyen esnaf mevcut piyasa koşullarına dikkat çekti: “Bize verilen parayla kümes bile alamayız. Çoluğumuz çocuğumuz var. Nasıl geçineceğiz? Bu yapılan zulümdür. Bunu tefeci bile yapmaz.“

Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesindeki Beşyol Kavşağı ve çevresinde ‘kentsel dönüşüm’ çalışmalarına 2016’da başlamıştı. 2017’de bölgedeki esnafla kamulaştırılma görüşmeleri düzenlenmişti ama belediye ‘kamulaştırma bedellerini yüksek bularak’ projeyi rafa kaldırmıştı.

Beş yıl sonra, yani 2022 Ekim’de belediye önce mülk sahiplerine cep telefonuyla mesaj göndermiş. Daha sonra da tebligat göndererek üçte iki çoğunluğun sağlandığı öne sürmüş ve ’15 gün içinde müracaat etmemeleri veya anlaşmaya yanaşmamaları durumunda ise taşınmazlarının açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacağını’ belirtmiş.

Esnaf bunun üzerine mahkemeye başvurmuş ve inceleme yapan bilirkişiler “Burada yapılan ikinci şuyulandırma hak kaybıdır” diyerek mülk sahiplerini haklı bulmuştu.

Belediye diğer projeler de durmasın diye geri adım attı

Bilirkişinin raporu belediyeye geri adım attırdı. Hakim kararı vermeden önce belediye 18’inci madde imar uygulamasından vazgeçerek ilgili encümen kararını da mahkemeye göndermişti.

İptal kararını yargıya bildiren belediye mahkemeden ‘karar verilmesine yer olmadığı’ kararı vermesini talep etti.

Çünkü bilirkişi kararı doğrultusunda mahkeme karar vermiş olsaydı belediye davayı kaybedecekti. Bu da Beşyol’daki bütün projelerin iptali anlamına geliyordu.

Bakanlık risksiz gördüğü yeri riskli yaptı

Bölge sakinleri CİMER’e şikayetle bulundukları bölgede deprem riski olup olmadığını sordu. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ‘bölgede ilan edilmiş bir rezerv ya da riskli bir alan olmadığı’ yanıtı verdi.

Ama daha sonra bakanlık, önce ‘riskli değil’ dediği alan için ‘riskli’ kararı verdi.

Belediye ‘deprem riski’ adı altında bölgedeki dükkanları yıkmaya hazırlanıyor. Mülk sahiplerine tebligat göndererek ‘anlaşmaya yanaşmazlarsa 13-14-15 ve 17 Şubat 2023’te açık arttırma usulüyle mülklerini satışa çıkarılacaklarını’ bildirdi.

58 esnaf var. Tapular hisseli olduğu için 110 hak sahibi bu durumdan etkilenecek. Yıkılan dükkanların yerineyse konut yapılacak.

‘Devlet her zaman 18 yaşında bizimle uğraşamazsınız’

Esnaf belediyeye tepkili. Bölgede dükkanı olan Ali Baran seslerini duyuramadıklarını, konuştukları yetkililerinse kendilerini tehdit ettiğini anlattı: “Belediyede üst düzey bir yetkiliyle görüşmeye gittik. Yetkili bize aba altından sopa gösterdi. Bursa’da çarşı ve hanlar bölgesinde çok sayıda iş yeri ve konut projesi var. O zaman da kamulaştırtılmasıyla ilgili bir süreç yaşandı. Orada anlaşmaya yanaşamayan, miktarları düşük bulan çok sayıda esnaf oldu. Benzer bir süreç işlettiler, zorla kamulaştırma gibi yöntemlerle işi çözdükleri için onları yaşadığı mağduriyeti bize bir tehdit unsuru olarak kullanıyorlar. ‘Hanlar bölgesinden sizin gibi anlaşmayanlar vardı bakın bugün ayakkabı boyuyorlar. Siz de aynı duruma düşersiniz’ diye tehdit ediyorlar. Orada kendi yarattıkları mağduriyeti burada bize tehdit olarak bir kez daha kullanıyorlar. ‘Biz devletiz. Devlet her zaman 18 yaşında bizimle uğraşamazsınız’ diye açık açık yüzüme söyledi.“

Emsal dükkanların fiyatı 17 kat daha fazla

Esnaf belediyeye “Geçmişte hastane yapılacak sözüyle kamulaştırılan alana lüks bir rezidans yaptınız” diyerek isyan etti.

Aynı ‘rant’ mantığının kendi bölgelerinde de olacağı görüşündeler.

Söz konusu rezidans esnafın bulunduğu bölgenin yanı başında. Yürümeyle bir dakika uzaklık mesafesinde. O rezidansta 65 metrekare dükkanın fiyatı 6 milyon 637 bin 505 TL.

Görsel: sahibinden.com

Yani bu dükkanın metrekaresi 102 bin TL’ye denk geliyor. Oysa belediyenin esnafa teklif ettiği fiyatsa metrekare başına 6 bin TL. Böylece 65 metrekare dükkanı olan bir esnafın alabileceği para 390 bin TL. Yani yanı başında satılan dükkan fiyatının 17’de biri demek oluyor bu.

‘Tefeci bile yapmaz’

Emlak piyasasında emsal fiyatlar 17 kat daha fazlayken, dükkanlarının değerinin çok altında satılmasına esnaf tepkili: “Yürütmeyi durdurma davası açtık. Büyük ihtimal bizi zorla çıkaracaklar. Kimsenin de rızası yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ev geçindiriyoruz. Bize verilen bu parayla biz kümes bile alamayız. Nasıl geçineceğiz. Bu yapılan zulümdür. Bunu tefeci bile yapmaz.”