Reuters anketi: Enflasyon daha da düşecek

Reuters’ın 13 ekonomistle düzenlediği ankete göre enflasyon bu ay yüzde 3,8’le yüksek seyrini sürdürecek; yıllık enflasyon ise baz etkisiyle keskin bir düşüşle yüzde 53,50’ye inecek.

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Ekonomisteler yıllık enflasyonun yıl sonunda yüzde 41’e kadar gerilemesini bekliyor. Bu, Merkez Bankası’nın tahmininin neredeyse iki katı.

Reuters anketinde ocakta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51,2 ile 56,65 arasında, aylık tahminlerse yüzde 2,30 ile 5,95 arasında çıktı. Yıl sonu tahminleriyse yüzde 30-48 aralığında.

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.

2022 yıllık enflasyonu yüzde 64,27 ölçülmüştü. Enflasyon, öncesinde yüzde 85’leri görmüştü.