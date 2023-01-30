Gümüşel’in müritleri H.K.G. davası için toplandı: Hocamızın hürriyetini istiyoruz

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından tarikat üyesi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin bugün görülen davada Gümüşel’in müritleri toplanarak ‘hocalarına’ özgürlük talep etti.

Fotoğraf: Diken

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken, tepkiler üzerine iki isim tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayacak davada H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve ‘evlendirildiği’ tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkıyor.

Adliye önünde toplanan Gümüşel’in müritleriyse ‘hocalarının’ tahliyesini istedi. Müritler “Hocamızın bugün hürriyetini istiyoruz” sloganları atarken ellerinde “Yusuf Hocamıza özgürlük” dövizleri taşıyorlar.