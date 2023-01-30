Müritleri anlattı: Kızını altı yaşında evlendiren Gümüşel neden savunuluyor?

AYTUĞ ÖZÇOLAK @aytugozcolak

Kızı H.K.G.’yi altı yaşında ‘evlendirip’ cinsel istismara maruz kalmasına yol açan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel müritlerine göre masum.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan dava öncesinde, müritleri Gümüşel için özgürlük istedi.

Ellerinde “Yusuf hocamıza özgürlük“, “6 yaşında evlilik yok, yalan iftira çok“, “28 Şubat’ı tekrar yaşamak istemiyoruz“ dövizleri taşıyan grup, tekbirler getirerek Gümüşel’in serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.



Neden savunuyorlar?

Peki grubun davaya bakış açısı nasıl? Gümüşel’in neden suçsuz olduğunu düşünüyorlar?

Yaklaşık bin kişilik grubun arasına giriyoruz. Hemen hepsi sarıklı ve sakallı erkekler ezici çoğunlukta. Bazıları çarşaflı kadınların sayısı ise az.

‘Onu hasta kabul ediyoruz‘

Konuştuğumuz kişilere öncelikle durum ve dava hakkındaki genel düşüncelerini soruyoruz. Hemen hepsi, iddianın gerçek olmadığını söylüyor. Ancak bu net cevaplar, H.K.G.’nin ifadeleri ve kamuoyuna yansıyan fotoğrafları sorduğumuzda yerini belli belirsiz cümlelere bırakıyor.

Suçlamalar hakkında “Öyle bir şey yok. Suçsuz, temiz“ diyen 40’lı yaşlarında bir kadın, H.K.G.’yle ilgili olarak “Onu hasta kabul ediyoruz. Psikolojik sorunu var“ diyor.

‘Buradaki amaç İslam’ı lekelemek‘

“Olmayan bir şeyi örgütlediler, iftiraları her tarafa yaydılar“ diyen 60’lı yaşlarındaki bir erkek, neden iftira atıldığına dair sorumuza “Buradaki amaç İslam’ı lekelemek“ yanıtını veriyor. H.K.G. hakkında ise “Kandırılmış. LGBT’nin eline geçmiş“ diyor.

40 yaşlarındaki bir kadın “Böyle bir şey yok“ diyerek yakinen tanıdığını söylediği Gümüşel’in suçsuz olduğunu savunuyor. H.K.G. hakkında “Psikolojik sorunları var. Ne dediğini bilmiyor“ diyor. Fotoğraflarla ilgili görüşü ise şöyle: “Gelinlik fotoğrafları doğru yani. Şeyinden belli yani. Mutlu olduğundan belli. Babası zorla vermedi.”

50 yaşlarındaki bir erkek de duruma yakinen tanık olduğunu ve suçlamaların iftira olduğunu söylüyor. H.K.G.’nin ifadelerine dair ‘bildiği gördüğü’ de şu: “Onu ilaçla etkilemişler.“