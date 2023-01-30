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Yaramazlara biraz batar!

H.K.G. davasında yayın yasağı kararı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi henüz altı yaşındayken bir müridiyle ‘imam nikahıyla evlendirerek’ istismarına yol açması nedeniyle açılan davada mahkeme, yayın yasağı getirilmesine ve duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

H.K.G. davasında yayın yasağı kararı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken, tepkiler üzerine iki isim tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayacak davada H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve ‘evlendirildiği’ tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıktı.

Adliye önünde toplanan Gümüşel’in müritleriyse ‘hocalarının’ tahliyesini istedi. Müritler “Hocamızın bugün hürriyetini istiyoruz” sloganları atarken ellerinde “Yusuf Hocamıza özgürlük” dövizleri taşıdı.

Bugün görülen duruşmada mahkeme yayın yasağı kararı aldı. Mahkeme ayrıca duruşmaların kapalı yapılmasını kararlaştırdı.

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H.K.G. davasında yayın yasağı kararı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi henüz altı yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirerek’ istismarına yol açması nedeniyle açılan davada mahkeme; yayın yasağı kararı aldı ve duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.