Sera Kadıgil: Altı yaşındaki çocuk ailesinin zoruyla seks kölesi haline getirildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, tarikat lideri Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. için, “Altı yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi olacak insanların zoruyla seks kölesi haline getirildi” dedi.

Sera Kadıgil, H.K.G.’nin davası öncesinde konuştu. (TİP)

Davada ilk duruşma İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülüyor.

Dava öncesinde adliye önünde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil, özetle şunları söyledi:

*Bu bir garabet. Çünkü adaletin olduğu yerde Saray, Saray’ın olduğu yerde adalet olmaz.

*Vakıflar, aslında yasak olan, tarikatların, cemaatlerin paravan olarak kullandığı yerler.

*Bizlerin vergisiyle beslenen bu şer odaklarından bir tanesinde, Hiranur Vakfı denen yerde altı yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi olacak insanların zoruyla seks kölesi haline getirildi. Ve bu 20 sene boyunca sürdü.

Kadıgil’in açıklamasının tamamı şöyle:

H.K.G.’nin istismarı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 2002’de babasının müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirildiği’ni ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını belirterek yargıya başvurmuştu.

Şikayetin ardından dava açıldığı, iki sene geçmesine rağmen kimsenin kimsenin tutuklanmadığı ortaya çıkmıştı. Durumun kamuoyuna yansımasının yol açtığı infialin ardından Gümüşel ve İstekli, tutuklanmıştı.

İstismara ilişkin düzenlenen adli tıp raporu mahkemeye ulaşmış; raporda H.K.G.’nin istismarın ardından ‘travmaya bağlı stres bozukluğu’ yaşadığı belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını talep etti. Gizlilik kararı gereği duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılıyor.