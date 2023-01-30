H.K.G. hakkındaki adli tıp raporu: Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor 

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından yine tarikat üyesi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin düzenlenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı.

Raporda H.K.G.’nin istismarın ardından ‘olay sonrası taramaya bağlı stres bozukluğu’ yaşadığı belirtildi.

H.K.G.’nin babası Hiranur Vakfı, Yusuf Ziya Gümüşel. (AA)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayacak davada H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve ‘evlendirildiği’ tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak.

Ruh sağlığı bozuldu

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; mahkemeye ulaşan adli tıp raporundaysa H.K.G.’nin psikolojisinin bozulduğu belirtildi: “(…) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”

Bakanlık ‘gizlilik’ istedi

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak. Diğer izleyiciler ve basın mensupları ise salondan dışarı çıkarılacak.