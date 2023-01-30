H.K.G. davası: Mahkeme ilk duruşmada davayı kamuoyundan kaçırdı

CANAN COŞKUN

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin dava bugün başladı. Mahkeme, duruşmaların ‘genel ahlak’ gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma talebi reddedildi. Mahkeme yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in bu hallerinin devamına karar verdi ve savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Heyet, ‘dosya kapsamı, suçun niteliği ve mağdurun talimat mahkemesi aracılığıyla alınan beyan içeriği dikkate alınarak’ H.K.G.’nin yeniden dinlenmesine yönelik talebi reddetti. H.K.G.’nin kardeşlerinin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirme kararı veren heyet, bir sonraki duruşmanın 27 Şubat saat 9.30’da görülmesine hükmetti.

İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması önce mahkemenin kendi salonunda görülecekti, ama davayı izlemek isteyen çok fazla kişi olduğu için duruşma adliyenin konferans salonuna alındı. Duruşmayı çok sayıda avukat, milletvekili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi izledi. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli de duruşmanın başında salona getirildi.

Barolardan katılma talebi

Balıkesir, Aydın, Hatay, Konya, Trabzon, Kocaeli, Mersin, Muğla, Tokat, Malatya, Kırıkkale, Çorum, Çanakkale, Kütahya, Ordu, Eskişehir, Yalova, Bolu, Şanlıurfa, Aksaray, Antalya, Manisa, Çankırı, Düzce, İstanbul, İstanbul 2 No’lu, Denizli, Iğdır, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Samsun, Batman, Bitlis, Kayseri, Isparta, Adana, Kars, Erzurum, Van, Kırklareli, Sakarya, Afyon, Zonguldak, Siirt, Bilecik ve Tunceli barolarıyla Türkiye Barolar Birliği temsilcileri davaya katılmayı talep etti.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, bu davanın tüm çocukları ilgilendirdiğini belirterek “Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatların burada bulunma nedeni çocukların geleceği ve insan hakları içindir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez de heyet başkanının sanık Kadir İstekli’nin iddianamede geçen “Hukukla ne ilgisi var” sözlerini hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Burada bu konunun ‘Hukukla ne ilgisi var’ demeyecek insanlar var. Siz bizi oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama takındığınız tavır çok da iyi görmediğinizi düşündürüyor. Bizler bu cübbenin altında tecavüze uğrayan kadınların ve istismara uğramış çocukların çığlıklarını ve kanını taşıyoruz. Herhangi bir nedenle duruşma kapalı yapılırsa bu yanlış olacaktır. Genel ahlak ve kamu güvenliğinin ters okunmasıyla bu yargılamanın açık olarak yapılmasını istiyoruz.“

Avukatlar, konuşmalarında davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davanın kapalı görülmesine ilişkin talebinin yerine getirilmemesini, davada kapalı görülecek bir hususun olmadığını dile getirdi. Avukatlar, ayrıca duruşma sürerken adliye binasının önünde tarikat lideri sanık Gümüşel’e destek olmak için toplanan kişilerle ilgili de suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Kamuoyunun olaydan haberdar olmasından sonra TBMM’de çocuk istismarının önlenmesi için kurulan komisyonun üyeleri de salondaydı.

Mahkeme heyeti, baroların katılma talebini alırken avukatlar önce iddianamenin kabul kararının okunmasını ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) açılmasını talep etti. Heyet, bu taleplere bir süre sessiz kaldı, ama daha sonra hem iddianameyi okudu hem de duruşmayı SEGBİS’le kayda aldı.

AKP de davaya katılmak istedi

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Bodrum Kadın Hakları Derneği, Çocuk Hakları Savunmacıları Ağı, Demokrasi için Hukukçular, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi de davaya katılma talebinde bulundu. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı’nın avukatı, konuşmalarda İslam dininin düşmanlığına doğru gidildiğini savunarak ‘bu durumun Müslümanlara yöneltilecek bir suç olmadığını‘ iddia etti.

‘Diğer çocuklara ne oldu?’

TBMM komisyonunun üyelerinden Filiz Kerestecioğlu da araştırma komisyonunun 1 Şubat’ta toplantısı olduğu için gözlemci olarak salonda olduklarını söyledi. Devletin tarikatlara yol vermesi nedeniyle salonda olduklarını belirten Kerestecioğlu “Cesur bir kadınla dayanışmak için de buradayız. Kendi çocuğuna bu muameleyi reva gören birinin başkanı olduğu vakıfta diğer çocuklara ne oldu? Burası diğer çocuklar için cesaret mahkemesidir” diye konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyelerinden CHP Milletvekili Suzan Şahin de böyle bir olaya tanıklık etmekten utanç duyduklarını aktararak “Bu dava öyle bir şeffaflıkla yapılmalı ki kamunun vicdanının hiç zede almaması gerekir” dedi. KEFEK üyesi CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de sanıkların vekili olmayı reddettiklerini ifade etti.

Kadir İstekli’nin avukatı Eyüp Akıncı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddedilmesini ve davanın kapalı olarak görülmesini talep etti. Akıncı, siyasi partilerin katılma taleplerinin de dosyayla ilgisiz olduğunu savundu. Anne Fatma Gümüşel’in avukatı Fatih Atalay, müvekkilinin masumiyet karinesinin kirletildiğini savundu ve salonda ‘İslam’a ve Müslümanlığa kin kusulduğunu’ iddia etti. Bu davada mesleki anlamda yapılabilecek bir şey olmadığını savunan Atalay, katılma talebinde bulunanların H.K.G.’nin üzerinden ‘tribünlere oynadığını’ söyledi. Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı Engin Kartal da müvekkiline “Üstad” diyerek katılmak taleplerinin reddedilmesini istedi. Gümüşel’in diğer avukatları Bulut Müslüm Gezer ve Mehmet Okatan da aynı talebi yineledi.

Savcı: Duruşma kapalı görülsün

Duruşma savcısı, sivil toplum kuruluşları ve baroların katılma taleplerinin reddedilmesini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılma talebinin de katılma talebinin kabul edilmesini istedi. Savcı, kamu güvenliği gerekçesiyle davanın kapalı görülmesini istedi. Heyet, müzakere için salondan çıkarken avukatlar “N.Ç. davasının hâkimini unutmayın” ve “Verdiğiniz karardan dolayı sonradan utanmayın” diye tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul etti. Bu karardan sonra katılma talebi kabul edilmeyen sivil toplum kuruluşu ve baroların temsilcileriyle gazeteciler salondan çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında düzenlenen iddianamede Gümüşel çiftinin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi istendi. Kadir İstekli hakkında da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep edildi.

H.K.G., 2012’de regl düzensizliği şikayetiyle doktora gitmiş, cinsel istismara uğramış olabileceğinden şüphelenildiği için soruşturma başlatılmıştı. Tarikat üyeleri H.K.G. yerine 21 yaşında başka bir kadını teste sokmuş, böylece H.K.G. için 21 yaşındaymış gibi kemik raporu alınmıştı. Bunun üzerine soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmişti. Sahte rapor düzenlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.