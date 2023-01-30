Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin tahliyesine ‘Dur’ dedi

Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) üniversitedeki tesisinden tahliye edilmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dernek, bu sabah yerinden çıkartılmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, 7 Ocak’ta BÜMED’in okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar bu durumu protesto etmiş ve kararın durdurulması için yürütmeyi durdurma davası açmışlardı.
Kaymakamlık, 27 Ocak’ta tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e resmi olarak bildirmişti.
Bu sabah saatlerindeyse mahkeme sonucu beklenilmeden dernek, apar topar yerinden tahliye edilmişti.
BÜMED’in açtığı dava sonuçlandı.
Diken’in ulaştığı mahkeme belgesine göre, dava konusu işlemin (tahliye) uygulanması halinde telafisi
güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi.