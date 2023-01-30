Altılı masa, ‘ortak politikalar’ metnini açıklıyor

ALTAN SANCAR

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin ‘ortak politikalar mutabakat’ metni bugün Ankara’da açıklanıyor.

Altılı masa, ortak metni açıklıyor. (CHP)

Kitapçığın önsözünün altında altı parti liderinin imzası bulunuyor. CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ve ‘millet ittifakı’ adını alan altılı masa ortak politikalarını bugün kamuoyuyla paylaşıyor.

Oluşturulan metin kitapçık haline getirilirken hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları gibi ana başlıklardan oluşuyor.

Ana başlıklar altındaysa her sorun alanına ayrı ayrı yer verilen metinde iktidar olunması halinde uygulanacak politikalar ele alınıyor. Ankara’da altı partinin temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve yurttaşların katılımı ile açıklanan metnin kitapçığı 240 sayfadan oluşuyor.

Diken toplantıyı gün boyu takip edecek.