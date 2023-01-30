Yetkili: Sony, Türkiye’den tamamen çıkmıyor

Sony, gün içerisinde ortaya atılan Türkiye’den çıktıklarına dair iddiaları yalanladı. Firma yetkilisi “Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye’den tamamen çıkmıyor” dedi.

Sony Türkiye’de çıkmıyor. (AA)

Ortaya atılan iddialara göre, Sony Türkiye’deki ofisini kapatarak ülkedeki operasyonlarını sonlandırdı.

Habertürk’e konuşan Sony yetkilisiyse “Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye’den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Türkiye’den yüzde 100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir” dedi.

Firma ayrıca “Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir” bilgisini verdi.