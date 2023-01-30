Açlık sınırı, çalışanlar yılın ilk maaşını almadan asgari ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre aralıkta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 864 liraya, yoksulluk sınırı 28 bin 874 liraya yükseldi. Açlık sınırı ile yeni asgari ücret arasındaki fark 364 lira.

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Dört kişilik bir aile için açlık sınırı tutarı sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcanması tutarı üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar bir önceki ay 8 bin 130 lira, bir önceki yılın ocak ayındaysa 4 bin 249 lira 95 kuruştu.

Yoksulluk sınırı ise dört kişilik aile için gıda harcaması, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gerekli aylık harcama üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar aralıkta 26 bin 483 lira, Ocak 2022’de 13 bin 843 liraydı.

Aralıkta, 2023 için asgari ücret 8 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Böylelikle çalışanlar, 2023’teki ilk maaşlarını almadan açlık sınırı asgari ücreti geçildi.