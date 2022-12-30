Açlık sınırı, yeni asgari ücreti de yakalıyor: Fark 370 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre aralıkta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 130 TL’ye, yoksulluk sınırının 26 bin 483 TL’ye yükseldi. Açlık sınırıyla yeni asgari ücret arasındaki fark 370 lira.

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Türk-İş’e göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı tutarı olarak nitelenen ve sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 8 bin 130 lira 56 kuruşa yükseldi. Bu tutar bir önceki ay 7 bin 786 lira 85 kuruş, bir önceki yılın aralık ayındaysa 4 bin 97 lira 85 kuruş olmuştu.

Buna göre dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 4,41 artarken 12 aylık değişim oranı yüzde 98,41 oldu.

Aralık 2022’de dört kişilik aile için yoksulluk sınırı olarak nitelenen ve gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 26 bin 483 lira 93 kuruşa yükseldi. Bu tutar kasımda 25 bin 364 lira 35 kuruş, Aralık 2021’de 13 bin 348 TL olmuştu.

Aralık 2022’de bekâr bir çalışanın yaşama maliyetiyse aylık 10 bin 612 lira 76 kuruş oldu.

Asgari ücret, geçen günlerde 8 bin 500 TL olarak açıklanmış ve 2023’te ‘ara zam’ mesajı verilmişti.