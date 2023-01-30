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Yaramazlara biraz batar!

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tahliye edildi

Kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerini konu edindiği belgeseldeki bir görüntü gerekçe gösterilerek tutuklanan yönetmen Sibel Tekin tahliye edildi.

Sibel Tekin. (Twitter)

Tekin, yaz saati uygulamasıyla ilgili belgesel için Ankara Tuzluçayır’da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti sonucu gözaltına alınmış, 17 Aralık’ta tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde ‘örgüt üyeliği şüphesi’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.


Avukat Mehtap Sakinci, müvekkili Tekin hakkında tahliye kararı verildiğini bildirdi.

Kararı, ‘Sibel Tekin’e Özgürlük’ hesabı da duyurdu.

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