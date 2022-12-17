Ankara’daki evinde dün gözaltına alınan belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin ‘örgüt üyeliği şüphesiyle’ tutuklandı.

Sibel Tekin. (Fotoğraf: Twitter)

Ankara başsavcılığı tarafından sebebi öğrenilemeyen bir soruşturma kapsamında 16 Aralık’ta polis tarafından evi basılan Tekin’in, iki bilgisayarına, belgesel çalışmalarının olduğu çok sayıda hard disk, kamera ve bazı kitaplarına el konmuştu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Tekin, bu gece ‘örgüt üyeliği şüphesiyle’ tutuklandı.

Tekel Grevi, Gezi ve 10 Ekim’in de aralarında olduğu çok sayıda toplumsal olay ve eylemi kamerasıyla kaydederek belgeseller hazırlayan Tekin, Ankaralılar tarafından ‘kentin hafızası’ olarak anılır.