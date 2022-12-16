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Yaramazlara biraz batar!

Belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin gözaltına alındı

Belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin, Ankara’daki evinde sabaha karşı gözaltına alındı.

Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından evi basılan Tekin’in, iki bilgisayarına, belgesel çalışmalarının olduğu çok sayıda hard disk, kamera ve bazı kitaplarına el konuldu.


Tekel Grevi, Gezi ve 10 Ekim’in de aralarında olduğu çok sayıda toplumsal olay ve eylemi kamerasıyla kaydederek belgeseller hazırlayan Tekin, Ankaralılar tarafından ‘kentin hafızası’ olarak anılır.

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