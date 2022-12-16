28 gazeteciden tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması için çağrı

Diyarbakır’da 16 Haziran’dan bu yana tutuklu olan ve iddianameleri henüz hazırlanmayan 16 gazeteci için meslektaşlarından “Serbest bırakın” çağrısı geldi.

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jinnews Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörleri Aziz Oruç ve Ömer Çelik, Xwebun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 Haziran’da tutuklanmıştı.

Gazetecilere ‘örgüt üyeliği’ suçlaması yöneltiliyor ama altı aydır iddianame hazırlanmadı. 28 gazeteci, yayınladıkları ortak videoda meslektaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gazetecilerin mesajları şöyle:

Sibel Yükler: 16 Haziran’dan 16 Aralık’a tam altı aydır.

Timur Soykan: Diyarbakır’da tutuklanan 16 meslektaşımız 6 aydır iddianamesiz tutuklu.

Şule Aydın: Sabahın kör saatlerinde evleri basıldı. Günlerce gözaltında tutuldular.

Faruk Bildirici: Üstelik sadece ve sadece haber yaptıkları için, insanlara bilgi verdikleri için suçlanıyorlar. Biz meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Abdurrahman Gök: Sırf gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Gazeteci arkadaşlarımız serbest bırakılsın.

Faruk Eren: Neden tutuklu oldukları belli değil. Meslektaşlarımızı serbest bırakın. Türkiye’nin başka yerlerinde gazeteciler benzer biçimde cezaevlerine atılmış durumda, nedensiz, iddianamesiz.

Hilmi Hacaloğlu: Gazeteciler üzerinden esasında topluma bir sopa gösteriliyor.

Mehveş Evin: Türkiye hala dünyada en çok gazeteciler tutuklayan beş ülkeden biri.

Altan Sancar: Türkiye her geçen gün gazetecilerin tutuklandığı, cezaevlerinde uzun yıllar kaldığı bir ülke haline geliyor.

Yıldız Tar: Basın özgürlüğü fıkrasının tam ortasındayız. Herkesin bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme ses çıkarması gerekiyor.

Sedat Bozkurt: Herhangi bir baskı yöntemiyle gazeteciliği ya da gazeteciyi engelleme ihtimaliniz yoktur.

Elif İnci: Cezaevlerinde olma sebeplerin habercilik yapmaktan başka bir şey olmadığını biz gazeteciler olarak biliyoruz. Meslektaşlarımızı serbest bırakın.

Fatih Polat: Bu haksız hukuksuz tutukluluğa biran önce son verilip, serbest bırakılmalı. Altı aylık iddianamesiz tutukluluk zaten ağır bir cezalandırma süreci.

Sedat Yılmaz: Cezaya dönmüş bu sistemin ortadan kalkması gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımı serbest bırakın.

Dicle Müftüoğlu: Meslektaşlarımızın serbest bırakılması için bütün herkesi ses vermeye çağırıyoruz.

Ayşe Düzkan: Meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, ellerini bırakmayacağız.

Bahadır Özgür: Adalet bir şekilde cezaevinde tutulan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.

Diren Keser: Hakikatin peşinden koşan gazetecileri serbest bırakın.

Özge Yurttaş: Gazetecileri yargılamaktan, soruşturmaktan, hapse göndermekten vazgeçin.

Tolga Balcı: Arkadaşlarımızın serbest bırakılması için siz de ses çıkarın.

Candan Yıldız: Arkadaşlarımızı serbest bırakın.

Evrim Kepenek, Tuğçe Yılmaz, Ruken Tuncel, Ece Deniz, Ayşegül Özbek, Yağmur Karagöz ve Hikmet Adal: Bizler meslektaşlarımızın gazeteciliğine tanığız, serbest bırakılmalarını istiyoruz. Gazetecilere özgürlük.