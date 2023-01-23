Tutuklu belgesel yönetmeni Sibel Tekin ve gazeteci Diren Yurtsever’den mesajlar

Belgeselci akademisyen Sibel Tekin ile gazeteci Diren Yurtsever’i Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, mesajlarını paylaştı; derhal serbest bırakılmaları için seslendi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Çakırözer, Tekin’in ‘çekim yapıyor diye tutuklanmasının tam bir akıl tutulması’ olduğunu belirterek, “Sibel Tekin bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.

‘Tutuklu gazeteci ayıbının da sürdüğünü’ ifade eden Çakırözer, devamında şunları dedi: “Diyarbakır’da 16, Ankara’da 9 gazeteci aylardır tutuklu. Dosyalarında gizlilik var. Hiçbirinin iddianamesi hazır değil. Gazetecilerin terörü, şiddeti teşvik etmedikçe yazısı, yorumu, paylaşımı nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Ankara ve Diyarbakır’da tutuklu gazeteciler bir an önce hakim karşısına çıkarılmalı, yargılamaları da tutuksuz sürdürülmelidir.”

Çakırözer ayrıca Tekin ve Yurtsever’in gönderdikleri mesajları paylaştı.

Sibel Tekin:

“Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Sinema, belgesel, video çekim ve kurgu dersleri veriyorum. 2013’ten bu yana da toplumsal eylemleri çekip filmleştirmeye çalışıyorum. 13 Aralık’ta Kızılay’da şehrin en hareketli noktası diye ilk çekimleri yaptım. 15’inde Tuzluçayır’da çekim yaptım. İşçi sınıfının sabah hareketliliğini çektim. Sonra Dikimevi’ne kadar yürüdüm. O yol esnasında da çekimler yaptım. Metroya binip okuluma gittim. Gece 2’de eve polisler geldi. Yıllardır yaptığım tüm çekimleri topladılar. Gözaltı ve tutuklanma gerekçem; çekim yaptığım yerlerden biri, ceza infaz memurlarının servis bekleme noktasıymış. Bir de görüntüler arasında bir okul bahçesindeki polis ya da bir başka güvenlik kuvveti arabası varmış. Asla kastım yok. Yüzlerce dakikalık başka çekimler var. Caddeler, parklar sokaklar var. Ama sanki sadece onları çekmişim gibi bir algı yaratıldı ve bir aydır sadece bu nedenle buradayım.”

Tutuklu gazeteciler üç aydır iddianame bekliyor

Diren Yurtsever:

“Diyarbakır’da 16 gazeteci, sonra da Ankara’da biz dokuz gazeteci tutuklandık. Onlar yedi aydır biz de üç aydır iddianame bekliyoruz ki neyle suçlandığımız görebilelim. Dosyamızda gizlilik kararı var. Ama tutuklanırken önümüze delil diye yaptığımız haberler ve attığımız tweetler kondu. Diyarbakır’daki gazeteci arkadaşlarımız tutuklanınca onlarla dayanışma için mektup kampanyası başlattık. Terör örgütüne destek diye önüme suçlama olarak koyuyorlar. İHD’nin hasta tutuklular listesini, Demokratik Modernite dergisini delil diye topladılar. Hatta Azınlıklar, Ötekiler ve Medya diye bir kitap vardı evde. İsminde ’azınlıklar‘ geçiyor diye onu da aldılar! Gazeteciler toplumun haber alma hakkı için çalışır. Bunun bedeli cezeaevi olmamalıdır. Haber alma hakkına, ifade ve basın özgürlüğüne önem veren herkesle dayanışma bekliyoruz.”