Mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanan belgesel yönetmeni Sibel Tekin’in dosyasına kısıtlılık kararı getirildi.

Sibel Tekin. (Fotoğraf: Twitter)

Tekin, yaz saati uygulamasıyla ilgili belgesel için Tuzluçayır’da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti sonucu gözaltına alınmış, 17 Aralık’ta tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde ‘örgüt üyeliği şüphesi’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Tekin’in avukatı Mehtap Sakinci Coşgun, tutukluluk kararına itirazın reddedilmesine dair belge ve dosya örneği almak için başvurduğu Ankara 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındığını, ancak hemen ardından savcılığın jet hızıyla kısıtlılık kararı aldığını söyledi.

Coşgun, kararın gerekçesinin de kendilerine tebliğ edilmediğini ifade ederek Ankara Emniyeti’nde olduğu gibi savcılıkta da dijital materyallerin sayısının fazla olduğu ve incelenmesinin uzun süreceğinin belirtildiğini kaydetti.

Dijital materyallerin çözümlerinin zaman içerisinde dosyaya ekleneceğini ve bunun için dosya örneğini talep ettiklerini dile getiren Coşgun, şunları dedi: “Şu aşamada dosyaya yeni yeni veriler girecek ve biz buna vakıf olamayacağız. Verilerin dijital incelemeleri açısından, savunma açısından yeniden söz söyleme ve savunma hakkımız doğacak. Ama maalesef bunlar bizden habersiz bir şekilde ilerleyecek ve dosyanın bir tarafı olamayacağız, dosyanın dışına atılmış olacağız. Biz de kendi uzman görüşümüzü dosyaya sunmak, kendi incelememizi kendimiz yapmak istiyoruz. Ama iddianameye geçinceye kadarki süreçte, diğer benzer dosyalarda olan şey yaşanmış olacak.”