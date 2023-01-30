Kılıçdaroğlu’ndan Boğaziçi mesajı: Kayyum düzenine son vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) üniversitedeki tesisinden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Fotoğraf: CHP

Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımda “Türkiye’de kayyum düzenine son vereceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, 7 Ocak’ta BÜMED’in okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar bu durumu protesto etmiş ve kararın durdurulması için yürütmeyi durdurma davası açmışlardı.

Kaymakamlık, 27 Ocak’ta tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e resmi olarak bildirdi.

Bugün de erken saatlerde tahliye işlemleri başladı.

bölgeye çok sayıda polis gönderilirken mezunların ve BÜMED yönetim kurulunun okula girişi engellenmeye çalışılıyor.