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Yaramazlara biraz batar!

Madde madde EYT kanun teklifinin ayrıntıları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

EYT hakkındaki kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. (AA)
EYT hakkındaki kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. (AA)

EYT’liler hakkındaki kanun teklifi bugün Meclis başkanlığına sunulmuştu.


AKP ve MHP milletvekillerinin yanısıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

TBMM’nin sitesine göre teklifin ayrıntıları şöyle:

*Teklifin yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar yaş dışındaki diğer şartları taşıyorsa yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

*Yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan şirkette sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlarsa başlama tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

*Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalı işten ayrılırsa bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

*Kamu ve belediye çalışanları emeklilik, yaşlılık veya malullük (çalışma gücünün en az yüzde 60’nı kaybetme) aylığı almaya hak kazanırsa iş sözleşmesinin feshi zorunlu tutulmayacak.

* 8 Eylül 1999’dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar ve 9 Eylül 1999’dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamasına rağmen sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenler için emekliliğe hak kazanmakta yaş şartı kaldırılacak.

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