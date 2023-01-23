AKP’li Tunç tarih vermedi: EYT düzenlemesi için işlemler uzun sürse bile maaşları toplu alabilecekler

AKP Grup Başkan Bekili Yılmaz Tunç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına ilişkin tarih vermenin mümkün olmadığını söyleyerek, “İşlemler bir-iki ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler” dedi

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EYT’yle ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Elitaş’ın aksine Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’yle ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirmişti.

Konuya ilişkin bir açıklama da AKP’li Tunç’tan geldi. A Haber’e konuşan Tunç, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı konusunda “Tarih vermek mümkün değil” dedi. Tunç’un açıklaması şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın teknik ekibi teknik çalışmaları tamamladılar. AK Parti Grup Başkanvekillerinin olduğu ortamda sunum yaptılar. Teklifin teknik detaylarının ne olabileceği, ne kadar kişinin yararlanabileceği, önceki yasa ve getirmek istediğimiz teklifte neler olabileceğine yönelik açıklamalar yaptılar. Şimdi tabi sıra kanun teklifine dönüştürme aşamasına geldi. Tabi ki TBMM’de bu taslak üzerinde AK Parti grubumuz var. Onlarla bir istişare yaptıktan sonra son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMMM’ye sunacağız.

Bir anda emeklilik başvuruları olduğunda SGK’da yığılma şikayetleri var. SGK bu anlamda güçlü, bir anda 2 milyon 250 bin kişi nasıl emekli olacak diye sorular soruluyor. Bu anlamda SGK’nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Kanun yürürlüğe girdiği anda emeklilik başvurunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler.”