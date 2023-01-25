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Yaramazlara biraz batar!

EYT düzenlemesi Meclis’e geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis’te AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.

Fotoğraf: AA

EYT’yle ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti. Ama henüz düzenleme yürürlüğe girmedi.


Düzenlemenin ne zaman Meclis’ten geçeceği tartışılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ​“EYT’lilerin martın 1’inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis’ten çıkacak diye düşünüyorum” demişti.

AA’nın haberine TBMM’de AKP milletvekillerinin imzasına sunulan teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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Akşam Postası / 25 Ocak 2023

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