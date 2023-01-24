Bakan Bilgin: EYT’liler ilk maaşını 1 Mart’ta alacak diye düşünüyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgini emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart’ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis’ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Vedat Bilgin. (TRT Haber)

EYT’yle ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti. Ama henüz düzenleme yürürlüğe girmedi.

​​Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, “EYT’lilerin martın 1’inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis’ten çıkacak diye düşünüyorum” dedi.

“EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?” sorusunu cevaplayan Bilgin, bunun mümkün olmadığını belirtti.

Bilgin, EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

“Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil.”

Geçici işçiler

Sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizen Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız.”