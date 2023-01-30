Erdoğan ‘terörist’ demişti: 14 Boğaziçi öğrencisinin toplam 335 yıl hapsi istendi!

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Berke Gök ve Perit Özen dahil 14 Boğaziçi öğrencisi, ‘kayyım rektör’ü protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle toplamda 335 yıl dört ay hapis cezasıyla karşı karşıya.

Boğaziçi ‘kayyım’ sürecinde. Fotoğraf: AA

Savcı, 14 öğrenciyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Berke Gök’ün 27,5 yıla, Eftalya Koyuncu’nun 25 yıl 10 aya kadar ve 12 öğrencinin 23,5 yıla kadar hapsi istendi.

12 öğrenciye ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘direnme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’; Eftelya Koyuncu’ya bu suçlamalara ek olarak ‘hakaret’, Berke Gök’e bu suçlamalara ek olarak ‘mala zarar verme’ suçlaması yöneltildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, üniversitede 2021 akademik takvimin başlamasına bir hafta kala online eğitim kararı almıştı. Akademisyenler ve öğrenciler bu kararı 4 Ekim 2021’de Güney Kampüs’te protesto etmişti. ‘Kayyım rektör’ Naci İnci, 5 Ekim’de ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘2911 sayılı Kanun’a muhalefet etme’ suçlamalarıyla soruşturma ve kovuşturma başlatılması için şikayette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir gün sonra Boğaziçili öğrencileri ‘terörist’ ilen etmişti. Bu açıklamadan bir gün sonra Berke Gök ve Perit Özen tutuklanmış, ikili 94 gün sonra hapiste kalmıştı.

Öğrenciler hakkındaki iddianame Aralık 2021’de hazırlanmıştı. İnci’nin ‘mağdur’, iki özel güvenlik görevlisi ve İnci’nin şoförünün ‘şikayetçi’ sıfatıyla yer aldığı iddianamede öğrencilere yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma.’