Tutuklu Boğaziçili öğrenciler: Herkesi duruşmaya çağırıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen yarın görülecek duruşmalarında dayanışma çağırısı yaptı.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Gök ve Özen, yarın hakim karşısına çıkacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gök ve Özen’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’yi protesto ettikleri için Gök ve Özen’le beraber 12 öğrenci tutuksuz yargılanıyor. Hazırlanan iddianamede öğrencilerin altı yıldan 32 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

‘Güvenlik saldırmasaydı…’

Tarih bölümü öğrencisi Özen, Özel’le görüşmesinde Metris Cezaevi’nde uzun süre tek başına kaldığını, orada başlayan alerjik bir kaşıntı halinin henüz geçmediğini belirtti.

Özen, şunları ifade etti: “Buradaki en büyük sıkıntı, derslerimizin aksaması. Arkadaşlardan notlar istiyoruz, avukatlarımız aracılığıyla geliyor ancak ciddi biçimde bir gecikmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ders notlarımız sanki örgütsel dokümanmış gibi incelendiği için teslim edildikten ancak 10-15 gün içinde tarafımıza veriliyor. Bu büyük bir sorun. Yarın tahliye alırsam sınavlara yetişmeye çalışacağım ancak tahliye alamazsam kaydımı donduracağım.

Benim suçum, önce okulumuzun geleneklerine uygun olmayan bir rektöre direnmek, ardından onun yerine gelen rektöre yine direnmek. Rektör Naci İnci’nin yanında yürüyüp bu görevi niye kabul ettiğini sordum. Güvenlik görevlileri saldırdı. Kamu görevlisine mukavemetle, 2911 sayılı yasaya karşı gelmekle, Naci İnci’yi hürriyetinden mahkum bırakmakla ve kara taşıtını ulaşımdan alıkoymakla suçlanıyorum. Bizim yaptığımız protesto etmekti. Güvenlikçiler gelip saldırmasaydı, patırtı gürültü olmayacaktı.”

‘Toplam hasar 740 lira’

Fizik bölümü öğrencisi Gök ise şunları kaydetti: “Bu sene mezun olacağım, altı dersim kaldı. Buraya girmek çocukluk hayalimdi. Mezun olduktan sonra teorik fizikte akademisyen olarak çalışmak istiyorum. Yeni rektör fizik bölümünün hocası. Ona bu görevi nasıl kabul ettiğini sorduk, arbede yaşanınca bu arbede sırasında arabanın üzerine çıktım. Arabadaki toplam hasar 740 lira. Güvenlikçilerin saldırması üzerine arabanın üzerine çıkmamı, büyük bir tehlike olarak lanse ettiler, adeta beni terörist yerine koydular. Ben veganım, bir hayvanın tüyüne bile kıyamam, insana mı zarar vereceğim. Yarın eğer serbest kalmazsam, ömrümden bir yıl çalınacak, serbest kalırsam mezun olacağım.

Bizi SEGBİS’le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) bağlayacaklar, bundan endişeliyim. Yüzümüzü görselerdi, bizim kötü insanlar olmadığımızı, okulumuzun özerkliği dışında bir derdimiz olmadığını, anlatılan gibi insanlar olmadığımızı görürlerdi. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz. Boğaziçi’ne dost olan, özerk üniversite isteyen, özgür eğitim isteyen herkesi duruşmaya çağırıyoruz. Yanlış bir şey yapmadık. Bizim yaptıklarımız da niyetimiz de bize yöneltilen suçlamalarla uyumlu değil. Önceki protestolarda tutuklanan Doğu Demirtaş, Almanya’dan kabul aldı, oraya gidiyor. Doğu’yu Türkiye kaybediyor, Almanya kazanıyor. Bu yaşananların nasıl sonuçlandığını görmüyorlar mı? Bize burada maalesef bir gelecek sunamıyorlar.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Son olarak Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” diyerek hedef göstermesinin ardından İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan Boğaziçili öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 92 gündür Metris Cezaevi’nde.