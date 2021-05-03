Akşam Postası / 3 Mayıs 2021

Koca: Üç dört ay içinde 18 yaş üstünü aşılama gayreti içindeyiz

Sağlık bakanı “Önümüzdeki üç veya dört ay içinde 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz” dedi.

Koca, ‘Ölüm Covid-19’dan, rapor doğal ölümden’ iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 59 yaşındaki Cemal Küçükşahin’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen ölüm raporuna öyle yazılmadığı iddiasını yalanladı.

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İki yılın zirvesi: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 17,14

Enflasyonda kasım ayında başlayan yükseliş trendi yedinci aya da taşındı. Nisan ayındaki aylık enflasyon 1,68, yıllık enflasyon ise yüzde 17,14 olarak açıklandı. Bu, son iki yılın rekoru.

Basın belada: Sansür, kovulma, hapis

Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü yine ‘etkileyici’ rakamlarla karşılamayı başardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre 43 gazeteci hala cezaevinde. Medyanın yüzde 90’nın merkezi otorite tarafından sindirildiği mevcut durumda, her üç gazeteciden biri de artık işsiz.

Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıranlar serbest: ‘Hukuksuzluk devam ediyor’

Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin’e saldıranlar serbest bırakıldı. Gültekin kararı, “Hukuksuzluk devam ediyor” diye yorumladı.

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MetroPOLL’e göre ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 10 arttı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘Tayyip Erdoğan’a kesinlikle oy vermem‘diyenlerin oranı Aralık 2019’da yüzde 35,3’ken şimdi yüzde 46,5.

İstanbul için ‘yeşil şehir’ mutabakatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında ‘yeşil şehir aksiyon planı mutabakat metni’ imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk projenin, ‘İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı projesi’ olarak belirlendiğini söyledi.

THY, yöneticilerini de ‘uçurmuş’: 19 kişiye bir yılda 19,5 milyon TL ödenmiş

THY’de üst düzey koltuklarda oturan 19 kişi için bir yılda harcanan para 19.5 milyon TL. Faaliyet raporuna göre harcamalar maaş, ikramiye, tahsis edilen araç ve iletişim ücretlerini içeriyor. Kişi bazlı harcama bölümü ise gizli.

Bingöl’de bir kadın dövüldü: Uzman çavuş gözaltında

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir kadını dövdüğü gerekçesiyle uzman çavuş Ferhat K. gözaltına alındı.

Antalya’da parti yapılan otelin faaliyeti salgın dönemi süresince durduruldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, eğlence düzenlenen otelin Güvenli Turizm Sertifikası’nın iptal edildiği, faaliyetinin salgın dönemi süresince durdurulduğu bildirildi.