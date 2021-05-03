Akşam Postası / 3 Mayıs 2021

Koca: Üç dört ay içinde 18 yaş üstünü aşılama gayreti içindeyiz
Sağlık bakanı “Önümüzdeki üç veya dört ay içinde 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz” dedi.
Bakan, testteki düşüşe ‘açıklık getirdi’: Vaka azalmasının sonucu
TÜBİTAK başkanı yerli aşı için tarih verdi
‘Köy odası’nda buluşan 14 kişiye toplam 47 bin 600 lira ceza
CHP’li başkan içki satışı yasağına ‘mecburen’ imza atmış
Tekelci de ‘içki yasağı’nı mahkemeye taşıdı
Koca, ‘Ölüm Covid-19’dan, rapor doğal ölümden’ iddiasını yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 59 yaşındaki Cemal Küçükşahin’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen ölüm raporuna öyle yazılmadığı iddiasını yalanladı.
‘Tam kapanma’da 66 bin kişiye ceza
İki yılın zirvesi: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 17,14
Enflasyonda kasım ayında başlayan yükseliş trendi yedinci aya da taşındı. Nisan ayındaki aylık enflasyon 1,68, yıllık enflasyon ise yüzde 17,14 olarak açıklandı. Bu, son iki yılın rekoru.
Finans Enstitüsü piyasalara baktı, dolar tahminini 7,5’ten 9,5’e yükseltti
Ethereum 3 bin doları aştı
Basın belada: Sansür, kovulma, hapis
Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü yine ‘etkileyici’ rakamlarla karşılamayı başardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre 43 gazeteci hala cezaevinde. Medyanın yüzde 90’nın merkezi otorite tarafından sindirildiği mevcut durumda, her üç gazeteciden biri de artık işsiz.
1000’den fazla gazeteci ‘corona’dan öldü
Ankara Barosu’ndan ‘görüntü yasağı’ genelgesine dava
Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıranlar serbest: ‘Hukuksuzluk devam ediyor’
Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin’e saldıranlar serbest bırakıldı. Gültekin kararı, “Hukuksuzluk devam ediyor” diye yorumladı.
MetroPOLL’e göre ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 10 arttı
MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘Tayyip Erdoğan’a kesinlikle oy vermem‘diyenlerin oranı Aralık 2019’da yüzde 35,3’ken şimdi yüzde 46,5.
İstanbul için ‘yeşil şehir’ mutabakatı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında ‘yeşil şehir aksiyon planı mutabakat metni’ imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk projenin, ‘İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı projesi’ olarak belirlendiğini söyledi.
İkizdere’ye bir taşocağı daha!
THY, yöneticilerini de ‘uçurmuş’: 19 kişiye bir yılda 19,5 milyon TL ödenmiş
THY’de üst düzey koltuklarda oturan 19 kişi için bir yılda harcanan para 19.5 milyon TL. Faaliyet raporuna göre harcamalar maaş, ikramiye, tahsis edilen araç ve iletişim ücretlerini içeriyor. Kişi bazlı harcama bölümü ise gizli.
Bingöl’de bir kadın dövüldü: Uzman çavuş gözaltında
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir kadını dövdüğü gerekçesiyle uzman çavuş Ferhat K. gözaltına alındı.
Antalya’da parti yapılan otelin faaliyeti salgın dönemi süresince durduruldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, eğlence düzenlenen otelin Güvenli Turizm Sertifikası’nın iptal edildiği, faaliyetinin salgın dönemi süresince durdurulduğu bildirildi.