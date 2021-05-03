Ankaralı esnafın isyanı: Artık insanlar yazarkasa değil, kendini atıyor

AYŞEGÜL KASAP

“Bunalım içindeyiz, sesimizi duyuramıyoruz, Çatıdan atlamamız mı lazım şimdi?”

Berkant Yükseltürk..

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Ankara’nın Ulus semtinde esnaf lokantası var. Pandemiyle beraber iflasın eşiğine gelen esnaflardan.

Diken’e konuşan Yükseltürk, geçen yıldan bu yana doğru düzgün yardım alamadıklarını anlattı: “Kredilere yönlendirildik, kredi çektik.”

“Kim yönlendirdi” diye sorduğumuzda “Televizyonlar” diye yanıt verdi.

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‘Giderler sabit ama gelir yok, sıkıştık, dükkan dönmüyor’

“Giderler sabit ama gelir yok. Sıkıştık, dükkan dönmüyor. Lokantacılıkta günlük ödemelerimiz var. Ekmekçisi, yoğurtçusu, tavukçusu, ayrancısı, etçisi, hal masrafı… Bunlar hep günlük ödemelerle oluyor. Elektrik, doğalgaz ve su ödemeleri devam ediyor. Vergisi, kirası, stopajı hepsi devam ediyor. Sanki pandemi yokmuş gibi bizden bunları ödememiz isteniyor.”

‘Kardeşimin evini bile ipotek ettirdik’

Yükseltürk’ün çektiği krediyi ödeyecek parası da yok: “Kredi kartlarımızda limit de kalmadı. Bir yandan ev de geçindiriyoruz. Gider aynı ama gelir yok. İki kişiyiz ortağım var. Arabamızı sattık, evimizi ipotek ettirdik. Yetmedi, kardeşimin de evini ipotek ettirdik. Bunalım içindeyiz, inanın sesimizi duyuramıyoruz.”

Pandemi başında 23 kişi çalıştırdığını söyleyen Berkant Bey şu an 10 kişiyle devam ediyor. Devletin verdiği 1500 liralık destekten ise 10 kişiden yedisi faydalanabiliyormuş sadece.

1500 lira desteğe de isyan ediyor: “Bizim komi dediğimiz arkadaşlarımız bile 3 bin lira alıyor. Usta 5 bin-6 bin lira maaş alıyor. 1500 liraya nasıl çalıştıracaksınız insanları? Nasıl ev geçindirecekler?”

Devletin verdiği desteklerin çoğundan yararlanamamış Yükseltürk. Nedeni ise limited şirket. Cafe ve restoranların yüzde 80’i limited şirket olarak görünüyor.

Yardım koşulları içerisinde basit usule bağlı olma şartı var. Yani deniyor ki yıllık kirada 11 bin lirayı geçmeyeceksin.

‘Kiram 25 bin lira ama gelen kira desteği 750 lira’

Ancak lokantaların çoğu merkezi yerlerde ve kiraları da yüksek. Berkant beyin aylık kirası 25 bin lira: “Esnafa o yardım ulaşmıyor. Ulaşan çok az bir kesim var. Bu da çok küçük 500-750 lira kira yardımı. Benim kiram 25 bin lira. Hangi kafe veya lokanta 25 binden aşağıya kira ödüyor. Basit usul nedeniyle 750 lira ulaşmıyor, şartlar zaten uygun değil. Ama ulaşsa bile yeterli değil. Artık insanlar yazar kasa atmıyor, kendilerini atıyor. Çok bunalımdayım. Bir çıkmazın içine girdik.”

‘Yakında icra takibi başlayacak’

İktidarı eleştirdiği için çevresinden tepki gördüğünü, buna da ayrıca üzüldüğünü söylüyor Berkant bey: “Ya benim derdim siyaset değil. Ben ekmeğimin peşindeyim . AKP’ye ’İyi yaptı?’ mı diyeyim. Gerçekten çok zor durumdayız. Yakında icra takibi başlayacak, evlerimiz her şey ipotek.”

‘Vergiler, SSK’lar, kredi ödemeleri ertelensin’

Esnafın taleplerini şöyle sıralıyor: “Bizim istediğimiz vergilerin, SSK’ların ertelenmesi.. Dükkan kapalı, 25 bin kira nasıl olacak ? Kazanmayınca ben nasıl ödeyeceğim onu? Faturalar devam ediyor. Özellikle kredi ödemelerinin ertelenmesi, ötelenmesi lazım. Mümkün değil ödeyemeyiz. Bunalımdayız, çatıdan atlamamız mı lazım şimdi? Evde hapisiz, çocuklarımın yüzüne bakıyorum, eve tıkıldım. “

‘AKP’den biri gelip halimizi sormadı’

Oy verdiği partisi AKP’den ne bir milletvekili ne de ilçe teşkilatından biri bu zor durumda ziyaretine gitmiş Berkant beyin: “AKP’den biri gelip halimizi hatrımızı sormadı. İYİ Parti’den geldiler, DEVA’dan geldiler, CHP’den geldiler. Bana ‘AKP’yi neden eleştiriyorsun’ diyorlar. Uygulamaları yanlış. Beni mahvediyor. Ailemi dağıtacaklar. Sıkıntıya girdik.”

Lokantaların kapatılmasına isyanını şöyle dile getiriyor Yükseltürk: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Tedbir çözüm’ dediği an benim kalbim hızlanıyor. ‘Tedbir çözüm’ dediği an esnafa yasak anlamına geliyor. Memur maaşını alıyor, bürokrat alıyor, siyasetçi alıyor. Lokantadan bakıyorum küçük bir dolmuş. İçinden 19 kişi indi. Bir saatlik yoldan geldi. Bir saat küçücük yerde o kadar insanın olması sıkıntı değil ama benim lokantam kapalı. İnanın bunun bir mantığı yok.”