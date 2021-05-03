THY, yöneticilerini de ‘uçurmuş’: 19 kişiye bir yılda 19,5 milyon TL ödenmiş

THY’de üst düzey koltuklarda oturan 19 kişi için bir yılda harcanan para yaklaşık 20 milyon TL. Faaliyet raporuna göre harcamalar maaş, ikramiye, tahsis edilen araç ve iletişim ücretlerini içeriyor. Kişi bazlı harcama bölümü ise gizli.

Fotoğraf: Reuters

Harcama yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yapılmış. Net tutar ise 19 milyon 466 bin 996 lira.

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Kişi bazında harcamalar gizlendi

Sözcü’nün haberine göre harcamaya maaş ve diğer gelirler dahil. Bunlan çinde üç ayda bir net maaş üzerinden ikramiye ödemesi de var.



Ancak her bir yönetici için yapılan ödeme kalemleri tek tek yok.



Raporda bu bölüm için şu not düşülmüş: “Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm menfaatlerin toplamı yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup kişi bazında açıklanmamıştır.”

‘Maddi menfaat harcaması’

Söz konusu harcamalar için raporda ayrıca, “Ödenen ücret, ikramiye, kullanımları için tahsis edilen araçlar ve iletişim harcamaları dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı” deniyor.



THY ve bağlı iki şirketin yönetim kurulunda 22 yönetici var. Ancak üç isim birden fazla yerde görev aldığı için toplamda üç şirkette 19 ayrı isim görev yapıyor. Böylece rapora göre 19.5 milyon 19 kişiye dağıtılmış oluyor.