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Yaramazlara biraz batar!

‘Köy odası’nda buluşan 14 kişiye toplam 47 bin 600 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ‘köy odası’na yapılan baskında, 14 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 47 bin 600 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Sadıkhacı Mahallesi’nde ‘köy odası’ olarak tabir edilen evde, toplanıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti.

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Köy odasına gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine pencereden girdikleri mekanda 14 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında 3 bin 400’er lira ceza uygulandı.

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