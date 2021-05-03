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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da parti yapılan otelin faaliyeti salgın dönemi süresince durduruldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, eğlence düzenlenen otelin Güvenli Turizm Sertifikası’nın iptal edildiği, faaliyetinin salgın dönemi süresince durdurulduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otele ilişkin inceleme yapıldı.

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Jandarma ekiplerince, otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

AA’nın aktardığına göre Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, “İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak” dedi.

Antalya Valiliği’nin açıklamasında, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türk Standartları Enstitüsü’ne program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi sonucu otelin Güvenli Turizm Sertifikası’nın iptal edildiği aktarıldı.

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