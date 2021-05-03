Antalya’da parti yapılan otelin faaliyeti salgın dönemi süresince durduruldu

Dünyanın önde gelen araştırmacı gazetecilik ağlarından OCCRP ‘Sarraf dosyası’ hazırladı. OCCRP’nin dosyası, bir yıllık bir emeğin ürünü. Ekip bir yılı aşkın bir süre boyunca yaklaşık 750 bin belge ve işlem kaydını incelemiş.