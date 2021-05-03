Bir kadını döven uzman çavuş gözaltında

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir kadını dövdüğü gerekçesiyle uzman çavuş Ferhat K. gözaltına alındı.

Karlıova Kaymakamlığı’nın açıklamasında, “Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır” ifadesine yer verildi.

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AA’nın aktardığına göre Karlıova başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman çavuş Ferhat K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresinde gözaltına alınan Ferhat K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP’den tepki

HDP’nin Twitter hesabında konuyla ilgili şunlar yazıldı: “Bingöl’de R.Ö., uzman çavuş Ferhat K.’nın şiddetine uğradı. Kürt illerinde #İşkenceciUzmanÇavuş’lar cezasızlıkla ödüllendirildikçe saldırılar devam edecektir. Bu politikalar, devletin Kürt ve kadın düşmanlığının bir sonucudur.”

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Söz konusu paylaşımda şiddete uğrayan kadının açıklamalarına da yer verildi.

HDP’nin paylaşımlarına göre kadın şunları kaydetti: “Oğlum apartmandaydı, ben de dışarıdaydım. Baktım adam çocuklarımızı kovalıyor. Apartmandan çıkarmaya çalışıyor. Ben de ‘Hayırdır neden çocuğumun üzerine yürüyorsun, neden çocuğuma kızıyorsun’ diye sordum. Üzerime yürüdü ve ‘Adamın asabını bozma’ dedi. Üzerimi yürüyüp dövdü beni.”