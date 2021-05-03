Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir bilim dünyası?

SELİM BAŞARIR*

Ucuz, bol ve kolay bulunan, ancak çok uzun süreli ya da ağır kalp hastalığından mustarip kişilerde kullanılırsa tehlike arz edebilen, dünyada romatizma hastalarınca bilinen ilaç hidroksiklorokin (HCQ), hâlâ birçok ülkenin CoViD-19 tedavisinde birinci ya da ikinci seçenek..

CoViD-19’a karşı özel olarak geliştirilmiş bir ilaç hâlâ yok. Kimi ilaçlar, asıl etki ve işlevleri dışında, virüslerin ‘iş’ini de çok zorlaştırıyor. Bu arada vücudun savunma sistemi zaman kazanıp virüse üstün geliyor. Bu nedenle de bu ilaçlar, uygun görüldüğünde, virüslere karşı kullanılıyor. (Bu ilaçların arasında: azitromisin, ivermectin, hidroksiklorokin, hatta fluoksetin vb var).

Reklam

Ancak bu ilaçların, hastalığın hemen başında ve mutlaka doktor izni ve takibiyle ve ikili bazı kombinasyonlarla kullanılması gerekiyor, aksi halde hayati risk oluşabiliyor.

Anlamakta zorlandığım şey şu: Antiviralleri adeta rastgele kullandırıp mesela remdesivirin yeni bir varyant oluşturmasına yol açmala suçlananlar bir yanda, hidroksiklorokinle iyileştiği söylenen on binlerce hastanın, aslında kendiliğinden sağlığına kavuştuğunu söyleyenler öbür yanda.. Vb, vb..

Bir pandemi dünyayı kasıp kavururken tüm bilim insanlarının birbirinin bilgi ve tecrübesine saygı göstermesi, gerektiğinde alçakgönüllülükle yanlış ve eksiklerini kabul ederek el ele yol alması beklenirken, megaloman benliklerin çatışması nedeniyle son bir yılı çok az mesafe kat ederek tamamladık.

Reklam

Sıra, aşıları ve varyantları (mutasyonları) tartışmaya geldi ve ilginç iddialar söz konusu. Avrupa’daki vizon çiftliklerinden en tehlikeli varyantlardan bir tanesinin çıktığı iddiası bakalım ne sonuca varacak?

Ve tüm bu bilgi kaosu, hastalanmamak için aşırı dikkat nedeniyle zaten stresi artmış insanların ruhsal yapısını nasıl etkileyecek?

Kuralsızlaşan dünyamıza giderek büyüyen bir belirsizlik daha eklendi…

*Uzm. Dr. A. Selim Başarır, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı-psikiyatrist, aktüel çalışma alanları: bireysel psikoterapi, aile/çift Terapisi/ psikiyatri