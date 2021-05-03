1000’den fazla gazeteci ‘corona’dan öldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Covid-19 salgınında binden fazla gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Verilere göre 1 Mart 2020’den beri en az 1060 gazeteci ve medya çalışanı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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Gazeteci ölümlerinde Güney Amerika 611 can kaybıyla ilk sıradaki kıta. Bu kıtadaki Brezilya ise 172 ölümle ilk sıradaki ülke. Türkiye’de ise en az 21 gazeteci hayatını kaybetti.

Türkiye’de, Covid-19 aşısı için öncelikli gruba alınan gazetecilerden ‘basın kartı’na sahip olanlar aşılanmaya başlanmıştı.

Basın kartı verilmeyen ve kanunen de alması mümkün olmayan binlerce gazeteci aşıya ulaşamadı.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basın kartı sahiplerine öncelik vermek üzere tüm gazetecilerin aşılanacağını duyurmuştu ancak halen kart sahibi olmayan gazetecilere sıra gelmedi.