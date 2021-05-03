Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıranlar serbest: ‘Hukuksuzluk devam ediyor’

Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin’e saldıranlar serbest bırakıldı. Gültekin kararı, “Hukuksuzluk devam ediyor” diye yorumladı.

Levent Gültekin

Gültekin 8 Mart’ta İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde bir grubun saldırısına uğramıştı: Saldırganlardan ikisi tutuklanmış, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Bugünkü duruşmanın ardından Halk TV’ye bağlanan Levent Gültekin’in avukatı Çağrı Metin şunları kaydetti: “Duruşma yaklaşık yarım saat önce sona erdi. Duruşma olmayacaktı ama sanıklar tutuklu olduğu için, tutuklu işlem öncelikli olduğu için kısıtlama döneminde, o yüzden duruşma gerçekleşti. Sanıklar cezaevinden getirildi. Yine o saçma, komik, çirkin savunmalarını yaptılar.

Levent beyin kendilerine hakaret ettiğini, kitap almaya gittiklerini… Sanki görüntüler yok… 20-25 kişinin saldırısı bu. Avukatları Levent beyin eline hiçbir şey olmadığını, kırık olmadığını, parmaklarını yayında oynatabildiğinden başladı savunmaya. Doktor raporları ortada. Sonuç olarak, beklediğimiz sonuç gerçekleşti. Sanıklar tahliye oldu şaşırmadık.”

Duruşma eylül ayına ertelendi

Duruşmanın eylül ayına ertelendiğini aktaran Metin, şöyle devam etti: “Esasa ilişkin yargılama devam edecek. Levent beyin elinde kemik kırığı olduğu için, nitelikli hal alıyor bu yaralama şimdi. Yani burada herkes ceza alır şimdi ama bu şahıslar ceza almadı. Bir tanesi 18 yaşından küçük, kendi teslim oldu, yani arada bir kurban seçtiler ve emniyete teslim ettiler. Burada görüntülerde gördüğümüz üzere, 20-25 kişi var kimse tespit edilemedi. Güya Bakırköy asayişte. Soruşturulan olay İstanbul cinayet bürosuna verildi. Cinayet büro işinde uzman failleri tek tek tespit eden, bütün MOBESE’ler de yani o da gerçekleşmedi. Yani şu an o şahıslarla ilgili dosya faili meçhul olarak Bakırköy Adliyesi’nde arşivde duruyor.

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Şu an bugünkü duruşmada iki kişi var. 18 yaşından büyük iki şahıs tutukluydu serbest bırakıldı. Ayrı bir davamız daha var, orada da adli kontrolle serbest kalan gözaltı sürecinde 18 yaşından küçük, toplamda üç sanık var.”

Gültekin: Hukuksuzluk devam ediyor

Gültekin kararı Diken’e şöyle değerlendirdi: “Zaten anlaşmalı bir teslim olma vardı. Yani sanıklar ifadelerinde teslim olduklarını söylüyorlar. Belli ki kamuoyunun tepkisini azaltmak için göstermelik iki kişi tutuklanmıştı. Onları da ilk duruşmada serbest bıraktılar. Azmettirenler, organize edenler ortalıkta dolaşıyorken iki çocuk yaşta saldırganın üzerine yıkılması zaten anlamsızdı ve hukuksuzdu. Bu durum devam ediyor.