Koca, testteki düşüşe ‘açıklık getirdi’: Vaka azalmasının sonucu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayılarındaki düşüşü dair “Vakadaki azalma test sayısının azalmasıyla ilgili değil” dedi.

Verilere göre son 15 gündür test sayısı istikrarlı bir şekilde azalıyor. Örneğin nisan ayının ilk haftasında 300 binlere çıkan test sayısı, mayıs ayında 240 binlere geriledi. Yine bir ayda vaka sayısı 50-60 bin bandından 26 bine düştü.

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EDİRNE’DEYİZ. Bölgedeki salgın sürecini değerlendirmek üzere Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerimizle toplantılar gerçekleştireceğiz. https://t.co/Tt5jh7dMh4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2021

Edirne’de gazetecilere konuşan bakan, milletçe yapılan fedakarlığın etkisinin vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladıklarını, yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını bildiklerini söyledi.

Koca, “Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, ‘test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düşürüldüğü’ yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan değerlendirmeler görüyoruz” diyerek yalnızca semptom gösterenlere ve temaslılara test yapıldığını belirtti.

Bakan, “Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Hem poliklinik müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir” dedi. Koca, test sayısının düşmesinin, vaka sayısının düşmesinin nedeni değil sonucu olduğunu söyledi.

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Bakan, hastaneye başvuru sayısının da yarı yarıya azaldığını kaydetti.