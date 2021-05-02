Neden? Test sayısındaki düşüş devam

Türkiye’de son bir haftadır Covid-19 test sayısı her gün daha da azalıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

26 Nisan’da 268 bin 893 olarak bildirilen günlük test sayısı, bugün 240 bin 145 olarak kayda geçti.

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19 Nisan Pazartesi günü ise 318 bin 869 test yapıldı. Buna göre son iki haftalık test sayısı verilerinde yaklaşık yüzde 30 azaldı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı; 340 kişi hayatını kaybetti.

Son bir haftanın verilerine bakıldığında ise düşüş yüzde 11 düzeyinde.

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Bakanlık düşüşle ilgili tatmin edici bir açıklama yapmış değil.

Dahası test sayısı azalsa da vaka oranı azalmıyor. Pozitif test oranı hala yüzde 10’larda.