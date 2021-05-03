İstanbul için ‘yeşil şehir’ mutabakatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında ‘yeşil şehir aksiyon planı mutabakat metni’ imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk projenin, ‘İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı projesi’ olarak belirlendiğini söyledi.

Fotoğraf: İBB

Metnin imza törenine katılan EBRD Başkanı Odile Renaud Basso şunları söyledi: “Çok güzel, etkin ve aktif bir işbirliğimiz var İstanbul’la. Çok önemli ortaklarımızdan biri olduğu kanaatindeyiz Türkiye’de. İstanbul’un gelişimine katkıda bulunmak, ortaklığımızı ilerletmek, birlikte projeler geliştirmek bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Yeşil şehirler bizim için çok önemli. İstanbul boyutundaki bir şehrin, bu kadar ekonomik ağırlığa sahip bir şehrin bize katılıyor olması, bizim açımızdan gerçekten çok kıymetli.”

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İmamoğlu da İstanbul’a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “İBB olarak, EBRD ile değerli bir sözleşme, bir anlaşma imzaladık. Kardeş kentlerimiz, İzmir ve Ankara’nın ardından, yeşil şehirler kentsel sürdürülebilirlik programına 47’nci üye olarak katılmak, bizim için de inanıyorum ki yine bu toplum için de çok önemli bir katılım.”

İBB başkanı, EBRD hayata geçirmeyi planladıkları ilk proje -İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı- için ise “Şehrimiz için çok önem taşıyan bu hatta, verimli bir iş birliği içerisinde çalışacağımızı ve gelecekte ‘yeşil şehir İstanbul’ vizyonumuza güç verecek birçok projede birlikte olacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

Kanal İstanbul’la mücadele

Kanal İstanbul’un kent için tehdit oluşturacak bir prpje olduğunun da altını çizen İmamoğlu şöyle konuştu: “Hem yaşamsal hem çevresel ve de aynı zamanda bence geleceğini, su politikaları açısından her konuda çok ciddi tehdit eden, merkezi hükümetin projesi Kanal İstanbul’la mücadele ediyoruz. Buna, bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız. Umut ediyorum ki, bunun yapılmasına engel olacağız. Şu ana kadar bir durağan süreç oluşturulmasında, bizim toplumu bilgilendirmemizin de etkin olduğunu görüyorum. İstanbul, artık her an, her gün şeffaf bilgileri aldığı bir belediyeyle yönetiliyor. Bu şeffaflık, bizim demokratlığımızın en kıymetli göstergelerinden birisidir.”