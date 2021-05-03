Koca’dan ‘ölüm belgesi’ yalanlaması: Nihai karar hekimlerin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 59 yaşındaki Cemal Küçükşahin’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen ölüm raporuna bunun yazılmadığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, kardeşi Cemal Küçükşahin’in testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındığını, hastanede entübe edildiğini ve 25’inci günde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Reklam

Twitter hesabından ölüm belgesini paylaşan Küçükşahin, kardeşinin ölüm nedeni olarak ‘bulaşıcı olmayan hastalık’ yazıldığını belirtti. İBB yöneticisi, tepkisini “Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?!” yazarak dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın da konuyu gündeme getirmesi sonrası gece yarısı yazılı açıklamaya yayınladı. Bakan, Küçükşahin’in ölüm nedeninin Covid-19 olarak yazıldığını ifade etti.

Bakan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur.”

Reklam

Bakan, hastanın ölüm nedeninin Covid-19 olarak belirtildiği bir diğer ölüm belgesini de paylaştı:

Koca’nın açıklaması sonrası Küçükşahin ise şunları kaydetti: “Sayın Koca’nın açıklamaları için teşekkür ederim. Acısını yaşayan bir mütevefa ağabeyi olarak, elimdeki belgeye göre hareket ettim. 29 Mayıs gecesinin 30 Mayıs’a devrildiği saatte aldığımız belgeye göre ölüm nedeni gayet açık. Bir vatandaş olarak devletimin beni aldatma ihtimalini içime sindiremedim. Paylaşımı, üç gün sonra, 2 Mayıs 15.30 civarı yaptım.

Sayın Bakan’ın sözünü ettiğini rapordan haberimiz yok, düzeltmeyle ilgili bize bilgi verilmedi. Bu yeni raporun 2 Mayıs günü saat kaç itibariyle düzenlendiğini de anlamadım ve bilmiyorum; an itibariyle ilgilenmiyorum da. Acım derin; ne tartışma niyetim var ne de gücüm.”