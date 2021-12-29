Akşam Postası / 29 Aralık 2021

KPSS mağdurlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: Bakandan randevu talep ettim, hala ses yok

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) derece yapıp sözlü mülakatta elenen gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini fakat yanıt alamadığını söyledi.

RTÜK’ten Halk TV, Tele 1 ve FOX’a para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk Tv, Tele 1 ve FOX televizyon kanallarına para cezası kesti.

FT, Türkiye’deki ‘çevrimiçi’ beyin göçünü yazdı: Gençlere fırsat, şirketlere dert

Türk Lirası’ndaki son yıllarda süren dalgalanma, kariyer seçimlerini de etkiledi. Financial Times’ın Türkiye’den görüştüğü bazı kişiler, TL’deki dalgalanmadan dolayı yurt dışından şirketlere çalışıp döviz kazanma yolunu seçmeye başlamış.

İmamoğlu’ndan ‘teftiş’ yorumu: İnsanları yaftalamak büyük kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘bir insan teröristse’ sokakta dolaşmaması gerektiğini belirterek, 86 bin çalışanın zan altında kaldığını dile getirdi.

MB’nin 2022 planı: İlk çeyrekte para politikası gözden geçirilecek

Merkez Bankası (MB) 2022 yılına ilişkin ‘Para ve Kur Politikası’ metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefi yüzde beş düzeyinde korunurken, finansal istikrar vurgusu da yapıldı.

TTB yöneticisi: Vaka artışı sürerse hastanelerde sıkıntılar yaşanabilir

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam açıkladığı Covid-19 verilerine göre, 76 günün en yüksek vaka sayısına 32 bin 176’yla ulaşıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır, artışın bu hızla sürmesi halinde hastane ve yoğun bakımlarda sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Destekli altın hesapları için ilk gram fiyatı: 699 lira

Merkez Bankası (MB) bugün altın cinsinden mevduatın TL’ye dönüştürülmesi halinde hesap sahiplerine tıpkı kur korumalı hesaplardaki gibi destek verileceğini duyurmuştu.

HDP Bahçelievler binasına saldırı girişimine gizlilik kararı

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. Saldırgan hakkında araştırma ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Boğaziçi’nde görevden alınan Candan: Gerekçe yürütmedikleri soruşturmaymış

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci tarafından üniversitedeki görevi sonlandırılan akademisyen Can Candan “Açtıklarını iddia ettikleri ama yürütüp sonuçlandırmadıkları soruşturmayı gerekçe gösterip üniversiteye girişimi 11 Ekim’den bu yana engellediler” dedi.

Sanayiden kadehe metil alkol: Üç tatlı kaşığı öldürmeye yetiyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu’ndan Doç. Dr. Sinan Karacabey şüpheli, markasız veya açık satılan içkilerden uzak durulması uyarısında bulundu. Bir tatlı kaşığı metil alkol kör etmeye, üç tatlı kaşığı da öldürmeye yetebilir.

En büyük beş kripto paranın bir yıllık performansı: 100 dolar yatıran ne kazandı?

Yasaklar, fon haberleri, büyük şirketlerin destekleyici adımları ve regülasyon çağrılarıyla hareketli bir yılı geride bırakan kripto piyasasında, en büyük beş para biriminin performansı ‘tatmin edici‘ boyuttaydı.

İYİ Parti, ittifakın adayını açıklama için şart koştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, ‘millet ittifakı’nın adayının seçim tarihi belli olunca açıklanacağı mesajını verdi.

Bankaların karı yüzde 30’dan fazla arttı

Kasım ayı sonu itibariyle bankacılık sektörünün net karı 75,3 milyar liraya çıktı. Bu rakam geçen yıl kasım ayında 57,3 milyar lira seviyesindeydi. Toplam karda ilk 11 aydaki yıllık artış yüzde 31,4.

Türk Metal: Grevimizi ertelerlerse işletmelere falan girmeyiz

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bakanlar kurulunun olası bir grev erteleme kararı alması durumunda işletmelere girmeyeceklerini söyledi.