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Yaramazlara biraz batar!

İzmir başsavcılığından Pervin Buldan’a soruşturma

İzmir başsavcılığı, İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın mahkeme heyetine itirazları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

HDP’nin İzmir merkezine yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer’in ağırlaştırılmış müebbet ve yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün görüldü.


Duruşmada sanık Gencer’in rahat tavırlar içinde olması, yanında duran iki jandarmayla gülerek sohbet etmesi Poyraz ailesinin ve avukatlarının tepsini çekti. Sanığın tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarılırken Poyraz ailesine dönerek gülmesi salonda gerilimi yükseltti ve bu durum kısa süreli arbedeye neden oldu.

Mahkeme heyetine seslenen Buldan, sanığın Suriye’nin Münbiç kentinde eğitim alan bir katil olduğunu belirterek “Bu kadar sakin soru soramazsın, katile katil gibi davranın. Bu adam IŞİD’den eğitim aldı” dedi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “29 Aralık 2021’de İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır.”

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