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Yaramazlara biraz batar!

Destekli altın hesapları için ilk gram fiyatı: 699 lira

Merkez Bankası (MB) bugün altın cinsinden mevduatın TL’ye dönüştürülmesi halinde hesap sahiplerine tıpkı kur korumalı hesaplardaki gibi destek verileceğini duyurmuştu.

Kur korumalı TL vadeli hesaplar için her gün saat 11:00’de MB’den kur rakamları paylaşılırken, bugün ilk kez gram altın alış fiyatı da açıklandı.


1000/1000 saflık (24 ayar) için açıklanan fiyat 699,94 olurken, 995/1000 saflıkta altın gramı için açıklanan rakam 696,44 lira.

MB’nin ayrıca kur korumalı hesaplar için bugün açıkladığı dolar kuru 12,03. avro kuru ise 13,59.

MB duyurusu: Altın hesaplarına da destek kararı

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