MB duyurusu: Altın hesaplarına da destek kararı

Merkez Bankası (MB), altın cinsinden mevduatın TL’ye dönüştürülmesi halinde hesap sahiplerine destek verileceğini bildirdi.
Bankanın açıklamasında, daha önce döviz hesaplarının TL’ye çevrilmesi şartıyla hesap sahiplerine destek sağlanacağının belirtildiği anımsatıldı.
Açıklamada, şöyle dendi: “Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir.”
Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esaslar bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.