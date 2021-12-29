COP26 ve sonrası: Jeopolitik gerilimin gölgesinde iklim kriziyle mücadele

‘2022’de jeopolitik gerilim hakim olacak’

Biden’ın vaatlerini yerine getirememesinin dünya çapında zincirleme etkileri olabilir.

Greenpeace Doğu Asya’dan Li Şuo, “2022’de jeopolitik gerilimin iklim gündemine hakim olacağından endişeleniyorum” dedi.

Ayrıca, ithal mallar üzerindeki tartışmalı karbon vergilerinin Avrupa’ya getirilmesinin Pekin’de bir ‘adaletsizlik ve hayal kırıklığı duygusu’nu artırabileceğinden endişe duyuyor.

Şuo, “Çin tarafı, başkalarına karşı kendilerine nasıl davranıldığını görecek ve oyunun adil olup olmadığı ve en önemlisi, çevreyle mi yoksa sadece jeopolitik ve ticaretle mi ilgili olduğu konusunda karar verecek” ifadesini kullandı.

Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nden Prof J Timmons Roberts ise, şunları aktardı: “Bu ülkelerden hiçbiri iklim lideri olarak tanımlanamaz. İyi yanı, COP27’nin gelişmekte olan bir ülkede olacağı ve kayıp ve hasar (en kötü etkilenen ülkelerde iklim değişikliğinin etkisini kim ödüyor ve bunun nasıl ödendiği) gibi bazı konular daha fazla ilgi çekebilir, ancak emisyon azaltımları konusunda lider olacakları net değil” dedi.

Anlaşmadaki kilit önlemlerden biri, delegeler 2022’nin sonlarında Mısır’da toplanıncaya kadar tüm ülkelerin ulusal iklim taahhütlerini ‘tekrar gözden geçirme ve güçlendirme’ talebiydi.

Bunu kabul etmelerine rağmen, şimdi aralarında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu bazı ülkeler planlarını güncellemeyeceklerini söylüyor. Yeni Zelanda’nın iklim bakanı James Shaw, ulusal medyaya, bu hükmün Hindistan, Çin, Rusya ve Brezilya gibi büyük salıcılar için geçerli olduğunu söyledi.