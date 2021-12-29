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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti, ittifakın adayını açıklama için şart koştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, ‘millet ittifakı’nın adayının seçim tarihi belli olunca açıklanacağı mesajını verdi.

Konya’da partisinin il başkanlığındaki toplanda konuşan Paçacı, partinin genel başkanı Meral Akşener’in politika yapma tarzının, vatandaşın İYİ Parti’ye teveccühünü arttırdığını dile getirdi.


Bir gazeteci, İYİ Partili yöneticiye, “2022 yılının seçim için uygun görülen bir tarih olduğunu ifade ediyorsunuz. ‘cumhur ittifakı’ndan ‘Adayları yok’ eleştirileri geliyor, nasıl değerlendirirsiniz” diye sordu.

AA’nın haberine göre Paçacı şu yanıtı verdi: “Millet İttifakı’nın adayı belli değil, evet. Yani cumhur ittifakı seçim tarihini açıklasın, bizim adayımızı da o zaman öğrenmiş olurlar. Peki cumhur ittifakının adayı belli mi? Cumhur ittifakının adayı da belli değil. Yani herkes Recep Tayyip Erdoğan aday gibi düşünüyor. Bunu sayın Devlet Bahçeli ifade etti ama sayın cumhurbaşkanından, ‘Ben adayım’ sözünü duymadık. Acaba sayın Erdoğan, kaybedeceği bir seçime girer mi?”

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